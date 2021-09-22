Киев, 22 сентября, 2021, 21:30 — ИА Регнум. Уровень финансовой поддержки Украины со стороны США должен в ближайшее время достичь отметки в $1 млрд, заявил вечером 22 сентября глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Иван Юдинцев REGNUM США — Украина, деньги

Глава украинской дипломатии заявил, что МИД уже ведёт соответствующие переговоры с Конгрессом США и с администрацией Байдена. По мнению Кулебы, для такого решения есть все политические предпосылки.

«Это не произойдет сейчас, но это должно произойти в ближайшие годы, и мы над этим будем активно работать», — добавил представитель Киева, уточнив, что в Конгрессе США есть много сил, которые уже поддерживают эту инициативу.

ИА REGNUM напоминает, что в бюджете США на 2022 фискальный год планируется заложить размер помощи Украине в сумме около $300 млн.