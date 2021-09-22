Железноводск, Ставропольский край, 22 сентября, 2021, 21:18 — ИА Регнум. Два человека погибли и 16 получили травмы в результате ДТП с участием «Газели» в городе Железноводске (Ставропольский край), написал 22 сентября городской глава Евгений Моисеев в Instagram.

Kaatjem Авария

Моисеев «Страшная авария в Железноводске. Предварительно: двое погибших, 16 доставлено в больницу. Среди пострадавших есть девушка 16 лет».

Глава Железноводска выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

https://www.instagram.com/p/CUIeW5fsg9U/

Напомним, ранее появилась информация о том, что «Газель» с пассажирами, следовавшая из города Пятигорска (Ставропольский край) в Железноводск, столкнулась на трассе с Toyota Corolla, выехавшей на встречку.