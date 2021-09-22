Игру Cyberpunk 2077 с 50 модификациями запустили в 4K — видео
Вашингтон, 22 сентября, 2021, 21:17 — ИА Регнум. В сеть выложили видео, в котором демонстрируется графика игры Cyberpunk 2077 с установленными 50 модификациями (модами). Об этом 22 сентября сообщает портал Screen Rant.
Модифицированную версию игры 1.31 запустили на ПК, оборудованном видеокартой Nvidia GeForce RTX 3090. Авторы YouTube-канала Digital Dreams, в частности, установили на Cyberpunk 2077 мод Beyond all Limits Ray Tracing. Они отметили, что игра была запущена с разрешением 4K и максимальными настройками графики.
Напомним, релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря 2020 года. Первое дополнение к игре студия CD Projekt RED выпустила в августе 2021 года. После релиза Cyberpunk 2077 попала в скандал из-за множества ошибок и проблем с производительностью на консолях предыдущего поколения.