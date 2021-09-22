Вашингтон, 22 сентября, 2021, 21:17 — ИА Регнум. В сеть выложили видео, в котором демонстрируется графика игры Cyberpunk 2077 с установленными 50 модификациями (модами). Об этом 22 сентября сообщает портал Screen Rant.

Компьютерная игра Cyberpunk 2077

Модифицированную версию игры 1.31 запустили на ПК, оборудованном видеокартой Nvidia GeForce RTX 3090. Авторы YouTube-канала Digital Dreams, в частности, установили на Cyberpunk 2077 мод Beyond all Limits Ray Tracing. Они отметили, что игра была запущена с разрешением 4K и максимальными настройками графики.

Напомним, релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря 2020 года. Первое дополнение к игре студия CD Projekt RED выпустила в августе 2021 года. После релиза Cyberpunk 2077 попала в скандал из-за множества ошибок и проблем с производительностью на консолях предыдущего поколения.