Вологда, 22 сентября, 2021, 21:13 — ИА Регнум. От службы в армии уклоняются 722 жителя Вологодской области. Об этом со ссылкой на замгубернатора Эдуарда Зайнака сообщает «Вологда Регион».

Цитата из х/ф «Цельнометаллическая оболочка». Реж. Стэнли Кубрик. 1987. США, Великобритания Стрижка призывника

По его словам, 1 января 2021 года в длительном розыске находилось 848 вологодских «уклонистов», 178 из них удалось разыскать, а 108 уже привлечены к административной ответственности. Перед осенним призывом в длительном розыске находятся 722 призывника.

«В случае злостного уклонения от службы предусмотрена уголовная ответственность, — пояснил Эдуард Зайнак.— Также предусмотрена административная ответственность. Существенный фактор, который должен сегодня повлиять на осознание молодыми людьми необходимости служить, — это запрет на государственную и муниципальную службу для тех, кто без уважительных причин не прошел военную службу. Многим это может помешать построить карьеру».

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2021 года в ряды российской армии призвали 134 тысячи человек.