Лондон, 22 сентября, 2021, 21:12 — ИА Регнум. Более 41 млн людей во всем мире, болеющие деменцией, не знают о своем заболевании, сообщает 22 сентября ИА Красная Весна со ссылкой на отчёт Международной организации по борьбе с болезнью Альцгеймера (ADI).

Деменция

Сотрудники организации настаивают на важности своевременной диагностики, так как это позволит вовремя оказать им помощь.

По утверждению монреальского Университета Макгилла, в некоторых странах до 90% людей с деменцией не диагностированы.

Это заболевание является одной из самых серьезных медицинских проблем в мире, отмечает организация.

«Низкие показатели диагностики деменции уже признавались проблемой, но цифры нового исследования показывают масштабы кризиса. У тех, кому не поставили диагноз, это может вызвать стресс, замешательство и сделать их уязвимыми к последствиям такого состояния», — заявили представители ADI.

«Современные диагностические тесты дороги, часто недоступны, и, что еще хуже, всё еще существует предубеждение в отношении деменции, что создает дополнительные барьеры, особенно в некоторых культурах. Эта ситуация сейчас дополнительно усугубилась пандемией», — сказано в отчете.