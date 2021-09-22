Киев, , 21:11 — REGNUM Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук в телефонном разговоре с председателем «Единой России», заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым подчеркнул, что одна из целей взаимодействия между двумя политическими силами — восстановление экономического сотрудничества между странами.

Встреча Владимира Путина с Виктором Медведчуком Kremlin.ru

Об этом сегодня, 22 сентября, информирует пресс-служба ОПЗЖ, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Уверен, что российский и украинский народы никому не удастся поссорить, потому что нас объединяют наша общая тысячелетняя история, общие славянские корни, общая православная вера, общая культура и язык, на котором разговаривают больше половины граждан Украины, миллионы родственников, проживающих в наших странах и наша общая Победа в Великой отечественной войне. Все это является лучшим залогом для того, что мы найдем взаимопонимание в интересах граждан наших государств», — подчеркнул Медведчук.

Напомним, что накануне украинская оппозиция поздравила «Единую Россию» с убедительной победой на выборах. Сегодня другие фракции Рады, в первую очередь, «Слуга народа», в своём постановлении признали очередные выборы депутатов Госдумы Российской Федерации незаконными.