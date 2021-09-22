Москва, 22 сентября, 2021, 21:49 — ИА Регнум. Рэпер Моргенштерн планирует выпустить NFT-платформу с новыми песнями и клипами. Об этом 22 сентября пишет издание «Канобу».

Цитата из видео «MORGENSHTERN — SHOW» на YouTube Моргенштерн

Платформа рэпера будет называться KAIF TOKEN & NFT. На ней будут представлены не только продукты творчества и мерчандайзинга артиста, но и NFT других музыкантов. Дата открытия доступа к площадке Моргенштерна пока неизвестна.

ИА REGNUM напоминает, что NFT или невзаимозаменяемый токен — это вид токенов, каждый экземпляр которого является уникальным и не может быть заменён аналогичным или похожим. NFT был создан в 2017 году.