Сан-Себастьян, Испания, 22 сентября, 2021, 21:05 — ИА Регнум. Джонни Депп заявил, что считает себя жертвой так называемой культуры отмены, и что любой человек может оказаться на его месте. Об этом 22 сентября сообщает портал Deadline.

Georges Biard Джонни Депп

На кинофестивале в Сан-Себастьяне (Испания) актёр охарактеризовал этот феномен как «мгновенную поспешность суждения, основанную на том, что по сути является загрязненным воздухом».

«Сейчас это настолько вышло из-под контроля, что я могу обещать вам, что никто не в безопасности. Ни один из вас», — заявил Депп, добавив, что достаточно одного высказывания и почва начинает уходить у людей из-под ног. Актёр отметил, что это случилось не только с ним, но и со многими другими людьми, от чего страдали в том числе дети.

Напомним, ранее бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Хёрд обвинила экс-супруга в насилии. В мае 2021 года стало известно, что она не понесёт наказания за лжесвидетельство из-за истечения срока давности. В феврале 2020 года в сеть выложили аудиозаписи, на которых Хёрд заявляет, что никто не поверит в то, что она сама применяет физическое насилие в отношении мужа.