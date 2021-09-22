Киев, , 21:03 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в США встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Отчёт о переговорах приводит вечером 22 сентября пресс-служба офиса президента.

Согласно предоставленной информации, президент подчеркнул, что за последние два года Украина практически завершила формирование новой целостной системы национальной безопасности, которая полностью построена на стандартах стран альянса.

«Наш курс на членство в НАТО, принципы и стандарты Альянса лежат в основе всех руководящих документов в сфере национальной безопасности и обороны», — сказал он.

Зеленский проинформировал Столтенберга о ходе выполнения годовых национальных программ под эгидой комиссии Украина — НАТО и выразил надежду, что страны — члены НАТО смогут определить для Украины исчерпывающий перечень реформ, соответствующие критерии и «маркеры», выполнение которых позволит перейти к следующему этапу интеграции.

Также обсуждалось взаимодействие Украины с НАТО с использованием статуса партнера с расширенными возможностями.

На брифинге после переговоров Зеленский заявил, что по его мнению, в настоящий момент Украина может спокойно говорить, что без неё альянс будет слабее.

«И это будет выбор НАТО — хотят ли они иметь мощный альянс, чтобы защищать страны, особенно — маленькие, которые, вступая, очень верили в такую защиту», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Зеленский заявил, что предыдущий визит украинской делегации в США и его переговоры с Джо Байденом не прояснили вопрос о том, примут ли Украину в НАТО.