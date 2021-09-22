Тамбов, 22 сентября, 2021, 20:56 — ИА Регнум. В Мичуринском районе Тамбовской области бывшей главе одного из сельсоветов вынесли приговор за хищение бюджетных денежных средств. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

ИА REGNUM Весенний субботник

В 2017 и 2018 годах глава сельсовета предоставляла в бухгалтерию фиктивные гражданско-правовые договоры на благоустройство территории сельсовета — расчистку дорог, уборку кладбища, покос травы. По фиктивным договорам она получила около 250 тысяч рублей из бюджета сельского поселения. На самом деле эти работы бесплатно выполняли местные жители — на субботниках. Во время расследования женщина полностью возместила ущерб.

Суд счёл бывшую главу сельсовета виновной в мошенничестве и назначил ей наказание в виде условного лишения свободы на 1,5 года.