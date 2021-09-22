Мурманск, 22 сентября, 2021, 20:56 — ИА Регнум. Общероссийский народный фронт добился увеличения количества прямых аивиарейсов на горнолыжный курорт в Хибины. В зимний сезон полеты из Петербурга в Мурманскую область начнет выполнять группа компаний «Аэрофлот».

Екатерина Максимова, ИА REGNUM Хибины

В среду, 22 сентября 2021 года в аэропорту «Хибины» состоялась презентация воздушного судна Superjet 100 авиакомпании «Россия», названного по результатам народного голосования именем города Кировск Мурманской области. Конкурс проводился в рамках проекта ОНФ «Путешествуем по России».

В ходе рабочей поездки координатор проекта, российский журналист Денис Полунчуков оценил подготовку горнолыжного курорта в Хибинах «Большой Вудъявр» к новому зимнему сезону и перспективы увеличения туристического потока.

Автор «Российская Арктика ждет лыжников и сноубордистов. В горах уже пошел первый снег, а система искусственного оснежения склонов позволит в этом году не только раньше открыть сезон, но и продлить его фактически до мая. Развивается инфраструктура, строиться высокогорный ресторан, где уже совсем скоро можно будет отведать изыски арктической кухни. Запустить в работу планируется 25 трасс для любого уровня подготовки и 9 подъемников. Вопрос об открытии дополнительных авиарейсов несколько лет оставался открытым. В этом году после поступившего обращения в Общероссийский народный фронт мы попросили наших партнеров и хороших друзей — авиакомпанию «Россия», входящую в группу компаний «Аэрофлот», рассмотреть возможность запуска полетной программы из Санкт-Петербурга», — рассказал коллегам Денис Полунчуков.