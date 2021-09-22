Москва, 22 сентября, 2021, 21:48 — ИА Регнум. Участница TikTok-дома Hype House Юлия Гаврилина рассказала о своих комплексах. Об этом 22 сентября пишет издание Elle Girl.

Скриншот с YouTube Блогер Юлия Гаврилина

По словам блогера, она всегда стеснялась своего носа, голоса и фигуры. Гаврилина призналась, что её часто дразнили в школе за её телосложение и называли «доской».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в одном из выпусков влога «Блогеры и дороги» блогер Эльдар Джарахов довёл Юлию Гаврилину до слёз. Он задавал откровенные вопросы о её интимной жизни с Даней Милохиным.