Вашингтон, 22 сентября, 2021, 20:49 — ИА Регнум. Количество преступлений, которые отнесены к «внутреннему терроризму», выросло в США почти в три раза за полтора года, заявил директор ведомства Кристофер Рэй в американском Сенате.

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Об этом 22 сентября сообщает ИА Красная Весна.

По словам Рэя, речь идёт о расследовании дел, связанных с преступлениями на расовой или этнической почве.

«С весны 2020 года число расследований по делам о внутреннем терроризме выросло с 1000 до примерно 2700, и чтобы соответствовать повысившейся нагрузке, мы вдвое увеличили количество людей, работающих с этой угрозой», — сообщил Рэй.

«Безусловно, количество дел о внутреннем терроризме возросло, а количество дел о международном терроризме в то же время не уменьшилось», — добавил он.

По его словам, большинство проявлений насильственного экстремизма на расовой и этнической почве, зафиксированных ФБР, мотивировано «превосходством белых».

«Мы выделили эту ситуацию в качестве приоритета на уровне национальной угрозы», — сказал Рэй.

Кроме того, он заявил о растущей роли социальной сетей, благодаря которым «внутренние террористы» создают сообщества и координируют свои действия.

Как сообщало ИА REGNUM, термин «внутренние террористы» начал применяться в США после президентских выборов по отношению к участникам массовых протестов против масштабных фальсификаций в пользу Джозефа Байдена.