Вашингтон, 22 сентября, 2021, 20:46 — ИА Регнум. В США в возрасте 57 лет ушёл из жизни актёр Уилли Гарсон. Об этом 22 сентября сообщает портал Comicbook.

Смерть

Первым новость о смерти коллеги сообщил на своей twitter-странице актер Роб Морроу, позже информацию подтвердили члены семьи покойного. Они не назвали причину смерти, но, по информации портала TMZ, в последние годы Уилли Гарсон боролся с онкологическим заболеванием поджелудочной железы.

Поклонники сериала HBO «Секс в большом городе» знают Уилли Гарсона по роли Стенфорда Блетча — экстравагантного друга Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер), который является гомосексуалистом. Актёр также снялся в сериалах «Твин Пикс», «Друзья», «Секретные материалы», «Квантовый скачок» и «C.S.I.: Место преступления».