Ташкент, 22 сентября, 2021, 20:43 — ИА Регнум. Пассажиры авиалайнера British Airways, следовавшего рейсом BA260 из Исламабада в Лондон и вынуждено совершившего посадку в аэропорту Ташкента, уже почти сутки находятся в Узбекистане.

Цитата из к/ф «Терминал». Реж. Стивен Спилберг. 2004. США В аэропорту

Как сообщает Газета. уз, авиалайнер приземлился в Ташкенте ввиду ухудшения здоровья 83-летней пассажирки, которая скончалась вскоре после посадки.

«Пассажиры рейса размещены в терминале международного аэропорта столицы Узбекистана, где находятся весь день. Самолёт не смог продолжить полёт из-за технической неисправности», — пишет издание.

Сообщается, что пассажиры просят авиакомпанию проинформировать их, когда будет выполнен рейс, и критикуют её за молчание.

«Некоторые их них посредством соцсетей обращаются с жалобами к главам правительств Пакистана и Великобритании», — говорится в публикации.