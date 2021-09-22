Москва, 22 сентября, 2021, 20:41 — ИА Регнум. Инфляция в России по состоянию на 20 сентября ускорилась до 6,96% в годовом выражении с 6,84% на предыдущей неделе. Такие данные приводятся в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

ИА REGNUM Инфляция

Темпы роста потребительских цен неделю с 14 по 20 сентября составили 0,10% после 0,04% неделей ранее.

«В продовольственном сегменте рост цен на плодоовощную продукцию составил 0,27% после снижения на 0,71% неделей ранее, а на продукты питания за исключением овощей и фруктов сохранился на уровне 0,3%», — говорится в обзоре.

При этом Минэкономразвития отмечает, что динамика цен на непродовольственные товары остаётся стабильной (рост на 0,06% после 0,04% в предыдущую неделю), в том числе за счёт замедления роста цен на легковые автомобили и возобновившегося снижения цен на строительные материалы. Цены на бензин также продолжают снижаться.

В сегменте регулируемых и туристических услуг четвёртую неделю подряд сохраняется дефляция (-0,13% после — 0,16% неделей ранее) при продолжающемся снижении цен на услуги зарубежного туризма и санаторно-оздоровительные услуги, указывают также в министерстве.