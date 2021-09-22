Вашингтон, 22 сентября, 2021, 21:47 — ИА Регнум. Компания Disney изменит условия типовых контрактов, подписываемых с актёрами. Об этом 22 сентября пишет издание Lenta.ru.

Loren Javier Флаг Walt Disney Company

По словам главного исполнительного директора Боба Чапека, актёры являются основным активом компании. Именно поэтому договоры будут составлены с учётом интересов обеих сторон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, актриса Скарлетт Йоханссон подала иск в суд на компанию Disney из-за единовременного выхода фильма «Чёрная вдова» в кинотеатрах и на стриминговой площадке Disney Plus. По словам артистки, из-за этого она лишилась части дохода, а именно процентов от кассовых сборов.