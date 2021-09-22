Вашингтон, 22 сентября, 2021, 20:34 — ИА Регнум. Издательская компания Hooded Horse выложила в сеть трейлеры будущих космических стратегий Terra Invicta и Falling Frontier. Об этом 22 сентября на YouTube-каналах разработчиков.

Vmzvrn.ru Космос

Falling Frontier — игра студии Stutter Fox. В ролике её авторы показали различные игровые механики. Разработкой Terra Invicta занимается компания Pavonis Interactive, в трейлере она рассказала о семи фракциях игры и о задачах, которые она будет ставить перед геймерами.

Отметим, что пока разработчики не назвали даты релиза, ожидается, что игры выйдут до конца 2021 года. Terra Invicta и Falling Frontier являются дебютными проектами Stutter Fox Studios и Pavonis Interactive.