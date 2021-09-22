Сыктывкар, 22 сентября, 2021, 20:33 — ИА Регнум. В Коми впервые пациент с тяжелой формой заболевания COVID-19 прошел обряд причастия в «красной зоне». Событием с подписчиками на своей странице «Вконтакте» поделился священник Иван Коюшев.

Https://vk.com/ivankatehon Иван Коюшев в «красной зоне»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

«Долгое время не впускали священников даже на порог больницы. Этот случай — положительный прецедент. Знаю многих православных христиан, которые хотели бы, чтобы в трудную минуту жизни, находясь на грани, их посетил батюшка со святыми дарами», — написал священнослужитель.

По его словам, на проведение обряда ушел один час.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми выявили 228 носителей коронавируса, 12 ковид-пациентов скончались.