Вильнюс, 22 сентября, 2021, 20:32 — ИА Регнум. Военное ведомство Литвы рекомендовало жителям республики избегать китайских мобильных телефонов и избавляться от уже приобретенных гаджетов китайского производства, сообщает 22 сентября со ссылкой на Reuters.

Цитата из видео на YouTube Граница Литвы

С таким заявлением выступил заместитель министра обороны Литвы Маргирис Абукявичюс. По его словам, это основано на выводах ведомственного Национального центра кибербезопасности о том, что эти устройства имеют встроенные возможности цензуры.

Телефоны, продаваемые в Европе китайским гигантом-производителем смартфонов Xiaomi Corp, обладают встроенной способностью обнаруживать и подвергать цензуре такие термины, как «Свободный Тибет», «Да здравствует независимость Тайваня» или «демократическое движение», заявили литовские военные.

Кроме того, Национальный центр утверждает, что аппараты Xiaomi тайно отправляют данные на сервер в Сингапуре.

«Это важно не только для Литвы, но и для всех стран, которые используют оборудование Xiaomi», — заявили эксперты литовского Центра.