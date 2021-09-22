Брюссель, , 20:48 — REGNUM Сербия и сепаратистское Косово должны проявить сдержанность, уменьшить градус противостояния, вернуться к диалогу и незамедлительно обеспечить свободу передвижения. Об этом 22 сентября написал на своей странице в «Твиттере» комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгеи.

Оливер Вархели European Parliament

«Односторонние действия никогда не являлись решением. Они лишь создают ненужные конфликты, и от них необходимо отказаться», — написал Варгеи.

Напомним, что на севере Косово и Метохии сербы организовали баррикады после того, как власти в Приштине отказались признавать сербские автомобильные номера. Чтобы получить постоянные номера сепаратистского Косово, сербы должны сначала взять косовское гражданство.