Ханты-Мансийск, 22 сентября, 2021, 20:31 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 159 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (67 случаев), сообщает 22 сентября региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 156 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 22 сентября в Югре зарегистрировано 73 799 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 70 273 человека, 1091 пациент с COVID-19 скончались (на два пациента больше, чем днём ранее).