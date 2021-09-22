Москва, 22 сентября, 2021, 20:28 — ИА Регнум. Цены производителей промышленных товаров в России в августе выросли в среднем на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — на 28,6%. Такие данные приводит 22 сентября августа Росстат.

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За период с начала текущего года цены промпроизводителей выросли на 24,8%.

По оценке ведомства, в августе в добыче полезных ископаемых выросли цены для внутреннего рынка на коксующийся уголь — на 25,7%, никелевые концентраты — на 22,8%, природный графит — на 18,7%, янтарь — на 18,5%, природные алмазы — на 17,1%, обогащённые уголь и антрацит — на 16,9%, нестабильный газовый конденсат — на 16,8%, уголь, за исключением антрацита, коксующегося и бурого угля — на 12,4%.

В обрабатывающих производствах отмечено увеличение цен на неметаллическую минеральную продукцию, в том числе рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы — на 10,5%, стекловолокно — на 9,5%, стеновые силикатные блоки — на 8,5%.

Отмечено также значительное увеличение цен на отдельные виды нефтепродуктов. В частности, сжиженные пропан и бутан подорожали на 32,2%, газообразные углеводороды, кроме природного газа — на 26,4%, бытовое печное топливо — на 19,2%, нефтяные строительные битумы — на 8,6%, нефтяные парафины — на 7,4%, нефтяной кокс — на 6,2%.