Екатеринбург, 22 сентября, 2021, 20:30 — ИА Регнум. В Екатеринбурге скончался мужчина, оказавшийся под завалами в связи с обрушением котлована. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Пабло Пикассо. Умерший. Свеча. 1901

По словам полковника Горелых, спасти человека не удалось.

Гражданин оказался под завалами из-за обрушения подпорной стены котлована строящегося объекта. Пострадал ещё один человек, он повредил ногу. Мужчину госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл на территории стройки по улице Шолохова.