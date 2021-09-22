Варшава, 22 сентября, 2021, 20:24 — ИА Регнум. О включении PGNiG в процедуру сертификации Nord Stream 2 AG (оператор СП-2) сообщили 22 сентября в пресс-службе польской компании.

Цитата из м/ф «А Баба Яга против!». Реж. Владимир Пекарь. 17979. СССР А мы против!

Процедура сертификации будет проводиться Федеральным сетевым агентством Германии, а PGNiG будет участвовать как независимый газотранспортный оператор.

Польская компания обвиняет Nord Stream 2 AG в отсутствии у него соответствия требованиям для сертификации по льготной модели независимого сетевого оператора. Поляки хотят доказать, отмечается в пресс-службе, что поставки газа Nord Stream 2 AG не будут соответствовать требованиям безопасности.

Польская сторона утверждает, что если Федеральное сетевое агентство проведёт сертификацию оператора СП-2 с положительным результатом, это якобы «поставит под угрозу безопасность поставок в ЕС и государства-члены».