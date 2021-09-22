Лос-Анджелес, США, 22 сентября, 2021, 20:22 — ИА Регнум. Третья часть фильма «Фантастические твари» получила официальное название. Об этом 22 сентября сообщает портал GamesRadar.

Цитата из видео «Фантастические твари и где они обитают — Русский Трейлер 2 (2016)» (Официальные Трейлеры) Фантастические твари

Картина будет называться «Фантастические твари: Секреты Дамблдора». Warner Bros. также назвала дату премьеры, фильм выйдет в прокат 15 апреля 2022 года.

Напомним, изначально кинокомпания хотела выпустить третий фильм франшизы в 2021 году, но из-за эпидемии коронавируса перенесла дату премьеры на 15 июля 2022-го. Таким образом, релиз картины состоится раньше.

В ноябре 2020 года Джонни Депп объявил, что Warner Bros. попросила его отказаться от роли тёмного мага Геллерта Грин-де-Вальда. В итоге роль перешла к датскому актёру Мадсу Миккельсену.