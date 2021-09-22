Архангельск, 22 сентября, 2021, 20:20 — ИА Регнум. Многодетные семьи Архангельской области смогут получать региональный материнский капитал на третьего и каждого последующего ребенка. Ранее выплата предоставлялась только на одного ребенка.

Pixabay.com Многодетная семья

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного собрания депутатов, согласно новому проекту регионального закона, с 1 января 2022 года многодетным будут выплачивать на третьего и последующих детей по 109 тысяч рублей.

«За девять лет, с момента введения данной меры поддержки, ее получили более 15 тысяч семей. Важно то, что в отличие от федерального региональный материнский капитал семья может потратить на свое усмотрение. Когда решаешь родить еще одного ребенка, эти деньги лишними не будут», — отметила председатель областного собрания Екатерина Прокопьева.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы РФ получат почти 1,5 млрд рублей для многодетных семей.