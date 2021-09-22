Москва, 22 сентября, 2021, 21:47 — ИА Регнум. Кинокомпания «Нон-Стоп Продакшн» Александра Роднянского снимет сериал о предпринимателе и программисте Павле Дурове. Об этом 22 сентября пишет издание TJ.

TechCrunch Павел Дуров

По данным СМИ, студия заключила контракт с онлайн-кинотеатром Okko, в рамках которого будут созданы несколько проектов. Одной из первых работ станет шоу, основанное на книге «Код Дурова» Николая Кононова.

Добавим, что компания Роднянского планировала начать съёмки фильма о Дурове ещё в 2014 году. Однако проект был заморожен, а позже руководство решило сменить его формат, выпустив сериал.