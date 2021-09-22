Лондон, 22 сентября, 2021, 20:11 — ИА Регнум. Sony назвала сумму, за которую владельцы версии игры Death Stranding для консоли PlayStation 4, живущие в Великобритании, смогут обновить её до версии для PlayStation 5. Об этом 22 сентября сообщает портал Eurogamer.

BagoGames Игра Death Stranding

Компания сообщила, что для перехода на версию Death Stranding PlayStation 5 Digital Deluxe Edition геймерам нужно будет заплатить всего 5 фунтов стерлингов. Отметим, что ранее PlayStation заявила, что США и странах ЕС такое обновление обойдётся поклонникам игры в $10 и €10.

https://twitter.com/PlayStationUK/status/1440316125485551616

Напомним, 24 сентября 2021 года состоится релиз Death Stranding: Director's Cut — дополненной версии игры Хидео Кодзимы. Финальный трейлер с демонстрацией новых функций и обновлённого контента разработчики выложили в сеть 8 сентября 2021 года.