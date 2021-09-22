Москва, 22 сентября, 2021, 20:08 — ИА Регнум. Россия в августе заметно нарастила объёмы производства бензина и дизельного топлива по сравнению с предыдущим месяцем, следует из опубликованных 22 сентября данных Росстата.

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В частности, выпуск автомобильного бензина в августе составил 3,5 миллиона тонн, что на 2,6% меньше, чем в августе прошлого года, но на 4,9% больше, чем месяцем ранее.

Производство дизельного топлива увеличилось на 4,4% в годовом выражении и на 7,4% по сравнению с июлем и составило 7 миллионов тонн.

За январь-август производство бензина выросло на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 26,9 миллиона тонн, производство дизельного топлива снизилось на 0,1% — до 52,9 миллиона тонн.

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что потребительские цены на бензин в России снижаются уже третью неделю подряд.