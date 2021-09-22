Москва, 22 сентября, 2021, 21:40 — ИА Регнум. Блогер и исполнитель Егор Шип представил клип на песню «Глаза фонари». Ролик доступен на YouTube-канале Шипа с 22 сентября.

Скриншот с YouTube Егор Шип

Видео стало первой работой блогера в составе лейбла Black Star. Сама песня «Глаза фонари» вышла ещё 17 августа 2021 года.

Добавим, что за несколько часов клип посмотрели более 100 тыс. человек. Благодаря этому ролик попал в тренды русскоязычного YouTube.