Ханты-Мансийск, 22 сентября, 2021, 20:06 — ИА Регнум. В Югре самая высокая стоимость полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) среди регионов севера Уральского федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба тюменского отделения Уральского главного управления Центрального банка РФ.

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Жители Тюменской области платят за полис ОСАГО также, как и год назад, в среднем 6219 рублей. Для автомобилистов Югры полис стоит 6267 рублей, что на 1% ниже прошлогоднего показателя. Стоимость полиса для ямальцев за год выросла на 2% и составляет 5777 рублей.

В первом полугодии 2021 года жители Тюменской области, Югры и Ямала автономных округов оформили свыше 565 тыс. полисов ОСАГО на сумму 3,5 млрд рублей. Это соответствует показателям аналогичного периода прошлого года. Выплачено по страховым случаям за полгода по полисам ОСАГО 1,8 млрд рублей. Это на 3% меньше, чем за первом полугодие 2020 года.