Солнечногорск, Московская область, 22 сентября, 2021, 20:03 — ИА Регнум.

В Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» прошло образовательное мероприятие «Школа национального гостеприимства» — экспертно-образовательная сессия с победителями и финалистами Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Участниками мероприятия стали представители каждого шестого региона страны — это Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Пермский край, Краснодарский край, Республика Башкортостан, Нижегородская область, Ростовская область, Оренбургская область, Ставропольский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Калининградская, Тюменская и Самарская области.

Пресс-служба Мастерской управления «Сенеж» Сенеж

«Одним из ключевых приоритетов профессионального конкурса «Мастера гостеприимства» является содействие в личном и профессиональном развитии участников, поддержка в реализации их проектов. Для нас важно, чтобы каждый мог проявить себя, реализовать свой талант и профессиональный потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы. Главной целью нашей образовательной программы было запустить взаимодействие в формате региональных проектных команд для реализации проектов в сфере гостеприимства в разных субъектах страны, организовать нетворкинг. Такие программы — отличная прокачка ваших управленческих навыков. В рамках образовательной программы вы совместно с экспертами проработали проекты, предложили новые идеи и решения, сформировали региональные и межрегиональные команды. Мы уверены, что эта работа станет основой для комплексной программы развития региональных отраслевых межсекторных команд в рамках профессионального конкурса «Мастера гостеприимства». Для нас очень важно, что именно вы — участники двух сезонов конкурса — приняли участие в стратегической сессии, в рамках которой сформировали свое видение дальнейшего развития конкурса. Все ваши идеи и предложения мы обязательно возьмем в разработку», — рассказал заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Совместно с победителями и финалистами конкурса «Мастера гостеприимства» участие в мероприятии приняли представители региональных органов власти, в том числе чтобы помочь разработать дорожные карт для регионального туризма.

В первый день участники мероприятия в рамках деловой игры узнали особенности и экономические последствия использования разных стратегий управления в бизнесе, важность мотивации и управленческой коммуникации, отработали навыки анализа информации, планирования и принятия решений в условиях ограниченного количества ресурсов, используя инструменты стратегического менеджмента и проектного управления.

На круглом столе «Развитие региональных проектов по развитию туризма» перед участниками выступили, советник руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) ЮлияРыбакова, ректор Российского государственного университета туризма и сервиса АлександрФедулин, руководитель проектного офиса Российского союза туриндустрии по детскому туризму Елена Перескокова, руководитель Департамента маркетинга и внешних коммуникаций, отвечающей за Россию и страны СНГ ООО «Амадеус — информационные технологии» (Amadeus Россия) СветланаВолкова, глава урбанистического консорциума Labt ВикторияРожок. Участники задали спикерам интересующие их вопросы.

Советник руководителя Федерального агентства по туризму Юлия Рыбакова в онлайн-формате рассказала об основных направлениях работы ведомства и программах государственной поддержки детского и молодежного туризма.

Она сообщила: «У нас в стране огромный потенциал для реализации проектов. Главный вопрос в том, готов ли ты работать в индустрии гостеприимства, понимая, что это индустрия сервисов и экономики впечатлений. Требования для тех, кто реализует свои стратегии и проекты в туризме, достаточно высоки».

Также была презентована программа «Больше, чем путешествие» в соответствии с которой около 50 тысяч россиян, участников конкурсов платформы «Россия — страна возможностей» и «Российского общества «Знание», из разных уголков нашей страны отправятся в путешествия по России с полной оплатой их стоимости.

Юлия Рыбакова также рассказала о программах, которые реализуются Ростуризмом и другими ведомствами в сфере поддержки детского и молодежного туризма: программе детского кешбэка, льготных тарифах на семейные поездки воздушным и железнодорожным транспортом, программе популяризации культурных мероприятий среди молодежи «Пушкинская карта».

Ректор Российского государственного университета туризма и сервиса Александр Федулин отметил необходимость совершенствования подготовки кадров для туристической отрасли.

«У нас есть национальный проект, но нет кадров для его реализации. Нет кадров, начиная от низшего уровня, линейного персонала. И в высшем образовании существует огромное количество проблем, связанных с тем, что для туризма кадры готовят все, кому не лень. Это ведет к распылению бюджетных средств и не способствует решению проблемы. Большинство студентов, которые учатся на специальности «Туризм», не собираются работать в этой отрасли. Есть проблема с преподавателями — нередко человек, который преподает гостиничный бизнес, никогда в гостинице не бывал. Существует проблема с кадрами для органов управления туризма в территориях. Но эта ситуация постепенно меняется. Наш вуз стал центром кадровой подготовки для национального проекта «Туризм». Мы объявили 15 программ дополнительного образования, многие направлены на регионы. С 1 октября эти программы финансируются через национальный проект. Также мы будем проводить три стратегические кадровые сессии в Петропавловске-Камчатском, Севастополе и в Твери. С представителями бизнеса, органами управления туризма попытаемся спрогнозировать сколько нужно кадров для новых средств размещения, какой категории», — рассказал он.

О сотрудничестве Москвы с другими регионами в онлайн-формате рассказал заместитель начальника управления по развитию образовательного туризма Проектного офиса по развитию туризма и гостеприимства Москвы Константин Старостин.

«Сегодня одним из приоритетных направлений межрегионального сотрудничества Москвы является образовательный туризм. Это обусловлено как мировыми трендами в туристической отрасли, так и запросом на образовательные форматы путешествий со стороны туристов из регионов России. С 2020 года Москва развивает уникальную образовательно-туристическую программу для школьников и молодежи из регионов РФ — «Город открытий». С ее помощью участники могут познакомиться с Москвой в новом формате и увидеть столицу как систему отраслей. Одна из номинаций Всероссийского профессионального конкурса «Мастера гостеприимства» как раз представлена в логике инновационной методологии образовательного туризма. Поддержка проектов и инициатив в этой сфере способствует созданию ценностных туристических продуктов, отвечающих запросам целевой аудитории туристов», — отметил Константин Старостин.

Руководитель Департамента маркетинга и внешних коммуникаций Amadeus в России Светлана Волкова изложила практические рекомендации: «Сейчас происходит масштабная перезагрузка отрасли туризма, меняются потребности людей, появляются новые вызовы и приоритеты в путешествиях, такие как безопасность для здоровья. При запуске любого проекта важно не пропускать ключевые этапы маркетинговой стратегии — определить спрос, целевую аудиторию, обязательно протестировать гипотезы. На рынок лучше выходить сначала с концептом продукта (MVP). Стремительная цифровизация в мире требует также адаптации способов и технологий продвижения. Если ваши клиенты проводят много времени в социальных сетях, на интернет-ресурсах, то и ваш маркетинг должен задействовать цифровые инструменты для взаимодействия с ними».

«Решением для привлечения инвестиций и развития территорий может стать мастер-планирование в новом формате: когда регион получает мастер-план с внедрёнными в него финансовыми инструментами (банковским финансированием, госпрограммами и грантами). Такой подход является действительно новым для России, но именно за ним будушее, так как регион получает результат сразу — стратегию, которая, наконец, будет работать. А локальный бизнес в свою очередь получает чёткий план, куда развиваться и, главное, финансовую поддержку на реализацию задуманного. Сотрудничество с «Мастерами гостеприимства» мы видим как раз в заключительной части мастер-планирования — привлечение активного регионального бизнеса», — поделилась в рамках круглого стола глава урбанистического консорциума Labt Виктория Рожок.

О проблемах детского туризма рассказала руководитель проектного офиса Российского союза туриндустрии по детскому туризму Елена Перескокова: «Детский туризм в России имеет много ограничений, многие регионы и школы запрещают выезды детей. Но важно, что, если есть четко сформулированный запрос, вместе мы сможем добиться решения многих проблем в любых вопросах. «Мастера гостеприимства» — это большая сила, энергетика. Мы в свою очередь готовы делиться опытом, помочь организоваться».

На церемонии закрытия как в онлайн, так и в офлайн формате к участникам каждой из команд обратились их региональные представители: «Это прекрасное мероприятие, которое позволит всем не только получить опыт и знания, а позволит развивать сам бизнес и способствовать развитию новых связей в туризме. Я, как человек, который уже 23 года в отрасли, желаю всем активной работы и самое главное, чтобы наши туристы всегда были довольны нашими услугами. Большой привет, я вместе с вами. Надеюсь мы с вами еще встретимся и обменяемся опытом», — отметила Председатель государственного комитета по туризму Республики Башкортостан Эльмира Туканова.

«В июне мы собрали финал второго сезона конкурса «Мастера гостеприимства», это было отрадно и к месту. Я верю, что вам было сложно, был сложный региональный кейс, но не просто было и организаторам. Спасибо платформе «Россия — страна возможностей» за эту командную работу. Мы сделали это красиво. Я рада что вы продолжаете развиваться и учиться. Всем удачи, пользуясь случаем, приглашаю всех в Нижний Новгород поработать и развивать это направление у нас», — рассказала заместитель директора департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Юлия Бахтина.

Сергей Хорошутин, заместитель министра по туризму и молодёжной политики Пермского края лично поучаствовал в национальной школе гостеприимства: «Я очень рад что оказался здесь, у нас получилась крутая командная работа. Спасибо организаторам за эти эмоции, которые позволяют нам делать качественные продукты и становиться настоящими Мастерами.

«Здорово что наши участники здесь, я успела уже пообщаться с ними, есть крутые идеи, которые мы готовы реализовывать. Будем работать и продвигать их совместно. Туризм в этом году наконец-то сдвинулся с мертвой точки, мы проводим активную командную работу, создаются новые туристические маршруты», — отметила начальник отдела по развитию туризма Министерства экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области Ольга Овчарова.

Игнат Петухов. «Очень рад что такое мероприятие проходит, и наша команда участвует. Мы хотим, чтобы наша область ассоциировалась с чем-то большим и была известна на всю страну. Здорово что у нас такая большая и дружная команда, ждем вас с готовыми проектами. Проекты «Россия — страна возможностей» имеют место и право на реализацию не только в Оренбургской области области, но и во всей стране», — обратился к участникам вице-губернатор — заместитель председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области (самый молодой победитель кадрового конкурса «Лидеры России»)

«От имени министра хотел бы поблагодарить организаторов данного мероприятия, за то, что они предоставили возможность нашим представителям принять участие. Это крутое мероприятие, которое способствует продвижению туристического потенциала края и повышению конкурентноспособности. Министерство туризма Ставропольского края готовы к поддержке всех проектов, в том числе и межрегиональных», — сказал начальник отдела продвижения туристских ресурсов Министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Игорь Болотов.