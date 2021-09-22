Солнечногорск, Московская область, 22 сентября, 2021, 20:03 — ИА Регнум.
В Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» прошло образовательное мероприятие «Школа национального гостеприимства» — экспертно-образовательная сессия с победителями и финалистами Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Участниками мероприятия стали представители каждого шестого региона страны — это Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Пермский край, Краснодарский край, Республика Башкортостан, Нижегородская область, Ростовская область, Оренбургская область, Ставропольский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Калининградская, Тюменская и Самарская области.
Пресс-служба Мастерской управления «Сенеж»
Сенеж
«Одним из ключевых приоритетов профессионального конкурса «Мастера гостеприимства» является содействие в личном и профессиональном развитии участников, поддержка в реализации их проектов. Для нас важно, чтобы каждый мог проявить себя, реализовать свой талант и профессиональный потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы. Главной целью нашей образовательной программы было запустить взаимодействие в формате региональных проектных команд для реализации проектов в сфере гостеприимства в разных субъектах страны, организовать нетворкинг. Такие программы — отличная прокачка ваших управленческих навыков. В рамках образовательной программы вы совместно с экспертами проработали проекты, предложили новые идеи и решения, сформировали региональные и межрегиональные команды. Мы уверены, что эта работа станет основой для комплексной программы развития региональных отраслевых межсекторных команд в рамках профессионального конкурса «Мастера гостеприимства». Для нас очень важно, что именно вы — участники двух сезонов конкурса — приняли участие в стратегической сессии, в рамках которой сформировали свое видение дальнейшего развития конкурса. Все ваши идеи и предложения мы обязательно возьмем в разработку», — рассказал заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.
Совместно с победителями и финалистами конкурса «Мастера гостеприимства» участие в мероприятии приняли представители региональных органов власти, в том числе чтобы помочь разработать дорожные карт для регионального туризма.
В первый день участники мероприятия в рамках деловой игры узнали особенности и экономические последствия использования разных стратегий управления в бизнесе, важность мотивации и управленческой коммуникации, отработали навыки анализа информации, планирования и принятия решений в условиях ограниченного количества ресурсов, используя инструменты стратегического менеджмента и проектного управления.
На круглом столе «Развитие региональных проектов по развитию туризма» перед участниками выступили, советник руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) ЮлияРыбакова, ректор Российского государственного университета туризма и сервиса АлександрФедулин, руководитель проектного офиса Российского союза туриндустрии по детскому туризму Елена Перескокова, руководитель Департамента маркетинга и внешних коммуникаций, отвечающей за Россию и страны СНГ ООО «Амадеус — информационные технологии» (Amadeus Россия) СветланаВолкова, глава урбанистического консорциума Labt ВикторияРожок. Участники задали спикерам интересующие их вопросы.
Советник руководителя Федерального агентства по туризму Юлия Рыбакова в онлайн-формате рассказала об основных направлениях работы ведомства и программах государственной поддержки детского и молодежного туризма.
Она сообщила: «У нас в стране огромный потенциал для реализации проектов. Главный вопрос в том, готов ли ты работать в индустрии гостеприимства, понимая, что это индустрия сервисов и экономики впечатлений. Требования для тех, кто реализует свои стратегии и проекты в туризме, достаточно высоки».
Также была презентована программа «Больше, чем путешествие» в соответствии с которой около 50 тысяч россиян, участников конкурсов платформы «Россия — страна возможностей» и «Российского общества «Знание», из разных уголков нашей страны отправятся в путешествия по России с полной оплатой их стоимости.
Юлия Рыбакова также рассказала о программах, которые реализуются Ростуризмом и другими ведомствами в сфере поддержки детского и молодежного туризма: программе детского кешбэка, льготных тарифах на семейные поездки воздушным и железнодорожным транспортом, программе популяризации культурных мероприятий среди молодежи «Пушкинская карта».
Ректор Российского государственного университета туризма и сервиса Александр Федулин отметил необходимость совершенствования подготовки кадров для туристической отрасли.
«У нас есть национальный проект, но нет кадров для его реализации. Нет кадров, начиная от низшего уровня, линейного персонала. И в высшем образовании существует огромное количество проблем, связанных с тем, что для туризма кадры готовят все, кому не лень. Это ведет к распылению бюджетных средств и не способствует решению проблемы. Большинство студентов, которые учатся на специальности «Туризм», не собираются работать в этой отрасли. Есть проблема с преподавателями — нередко человек, который преподает гостиничный бизнес, никогда в гостинице не бывал. Существует проблема с кадрами для органов управления туризма в территориях. Но эта ситуация постепенно меняется. Наш вуз стал центром кадровой подготовки для национального проекта «Туризм». Мы объявили 15 программ дополнительного образования, многие направлены на регионы. С 1 октября эти программы финансируются через национальный проект. Также мы будем проводить три стратегические кадровые сессии в Петропавловске-Камчатском, Севастополе и в Твери. С представителями бизнеса, органами управления туризма попытаемся спрогнозировать сколько нужно кадров для новых средств размещения, какой категории», — рассказал он.
О сотрудничестве Москвы с другими регионами в онлайн-формате рассказал заместитель начальника управления по развитию образовательного туризма Проектного офиса по развитию туризма и гостеприимства Москвы Константин Старостин.
«Сегодня одним из приоритетных направлений межрегионального сотрудничества Москвы является образовательный туризм. Это обусловлено как мировыми трендами в туристической отрасли, так и запросом на образовательные форматы путешествий со стороны туристов из регионов России. С 2020 года Москва развивает уникальную образовательно-туристическую программу для школьников и молодежи из регионов РФ — «Город открытий». С ее помощью участники могут познакомиться с Москвой в новом формате и увидеть столицу как систему отраслей. Одна из номинаций Всероссийского профессионального конкурса «Мастера гостеприимства» как раз представлена в логике инновационной методологии образовательного туризма. Поддержка проектов и инициатив в этой сфере способствует созданию ценностных туристических продуктов, отвечающих запросам целевой аудитории туристов», — отметил Константин Старостин.
Руководитель Департамента маркетинга и внешних коммуникаций Amadeus в России Светлана Волкова изложила практические рекомендации: «Сейчас происходит масштабная перезагрузка отрасли туризма, меняются потребности людей, появляются новые вызовы и приоритеты в путешествиях, такие как безопасность для здоровья. При запуске любого проекта важно не пропускать ключевые этапы маркетинговой стратегии — определить спрос, целевую аудиторию, обязательно протестировать гипотезы. На рынок лучше выходить сначала с концептом продукта (MVP). Стремительная цифровизация в мире требует также адаптации способов и технологий продвижения. Если ваши клиенты проводят много времени в социальных сетях, на интернет-ресурсах, то и ваш маркетинг должен задействовать цифровые инструменты для взаимодействия с ними».
«Решением для привлечения инвестиций и развития территорий может стать мастер-планирование в новом формате: когда регион получает мастер-план с внедрёнными в него финансовыми инструментами (банковским финансированием, госпрограммами и грантами). Такой подход является действительно новым для России, но именно за ним будушее, так как регион получает результат сразу — стратегию, которая, наконец, будет работать. А локальный бизнес в свою очередь получает чёткий план, куда развиваться и, главное, финансовую поддержку на реализацию задуманного. Сотрудничество с «Мастерами гостеприимства» мы видим как раз в заключительной части мастер-планирования — привлечение активного регионального бизнеса», — поделилась в рамках круглого стола глава урбанистического консорциума Labt Виктория Рожок.
О проблемах детского туризма рассказала руководитель проектного офиса Российского союза туриндустрии по детскому туризму Елена Перескокова: «Детский туризм в России имеет много ограничений, многие регионы и школы запрещают выезды детей. Но важно, что, если есть четко сформулированный запрос, вместе мы сможем добиться решения многих проблем в любых вопросах. «Мастера гостеприимства» — это большая сила, энергетика. Мы в свою очередь готовы делиться опытом, помочь организоваться».
На церемонии закрытия как в онлайн, так и в офлайн формате к участникам каждой из команд обратились их региональные представители: «Это прекрасное мероприятие, которое позволит всем не только получить опыт и знания, а позволит развивать сам бизнес и способствовать развитию новых связей в туризме. Я, как человек, который уже 23 года в отрасли, желаю всем активной работы и самое главное, чтобы наши туристы всегда были довольны нашими услугами. Большой привет, я вместе с вами. Надеюсь мы с вами еще встретимся и обменяемся опытом», — отметила Председатель государственного комитета по туризму Республики Башкортостан Эльмира Туканова.
«В июне мы собрали финал второго сезона конкурса «Мастера гостеприимства», это было отрадно и к месту. Я верю, что вам было сложно, был сложный региональный кейс, но не просто было и организаторам. Спасибо платформе «Россия — страна возможностей» за эту командную работу. Мы сделали это красиво. Я рада что вы продолжаете развиваться и учиться. Всем удачи, пользуясь случаем, приглашаю всех в Нижний Новгород поработать и развивать это направление у нас», — рассказала заместитель директора департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Юлия Бахтина.
Сергей Хорошутин, заместитель министра по туризму и молодёжной политики Пермского края лично поучаствовал в национальной школе гостеприимства: «Я очень рад что оказался здесь, у нас получилась крутая командная работа. Спасибо организаторам за эти эмоции, которые позволяют нам делать качественные продукты и становиться настоящими Мастерами.
«Здорово что наши участники здесь, я успела уже пообщаться с ними, есть крутые идеи, которые мы готовы реализовывать. Будем работать и продвигать их совместно. Туризм в этом году наконец-то сдвинулся с мертвой точки, мы проводим активную командную работу, создаются новые туристические маршруты», — отметила начальник отдела по развитию туризма Министерства экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области Ольга Овчарова.
«Очень рад что такое мероприятие проходит, и наша команда участвует. Мы хотим, чтобы наша область ассоциировалась с чем-то большим и была известна на всю страну. Здорово что у нас такая большая и дружная команда, ждем вас с готовыми проектами. Проекты «Россия — страна возможностей» имеют место и право на реализацию не только в Оренбургской области области, но и во всей стране», — обратился к участникам вице-губернатор — заместитель председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области (самый молодой победитель кадрового конкурса «Лидеры России») Игнат Петухов
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«От имени министра хотел бы поблагодарить организаторов данного мероприятия, за то, что они предоставили возможность нашим представителям принять участие. Это крутое мероприятие, которое способствует продвижению туристического потенциала края и повышению конкурентноспособности. Министерство туризма Ставропольского края готовы к поддержке всех проектов, в том числе и межрегиональных», — сказал начальник отдела продвижения туристских ресурсов Министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Игорь Болотов.