Грачаница, Сербия, 22 сентября, 2021, 20:11 — ИА Регнум. Полиция сепаратистского Косово задержала 22 сентября трёх сербов, который в населенном пункте Грачаница установили билборд с надписью «Добро пожаловать в Сообщество сербских муниципалитетов». Об этом сообщил директор Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Полиция убрала билборд, а трёх сербов отвезла в полицейский участок. Там они дали показания. По словам полицейских, установка таких надписей «является провокацией».

Сербов позже выпустили на свободу, передал телеканал РТС.

Напомним, что межнациональный конфликт в Косово и Метохии обострился после того, как Приштина 20 сентября объявила о том, что запрещает использование автомобильных номеров Сербии на территории края. По словам руководства сепаратистского образования, это решение соответствует соглашению, подписанному в 2016 году между Белградом и Приштиной.