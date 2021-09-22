Сыктывкар, 22 сентября, 2021, 20:02 — ИА Регнум. Глава Коми Владимир Уйба предложил выплачивать деньги тем, кто сообщает в ГИБДД о пьяных водителях.

Цитата из к/ф «451º по Фаренгейту». реж. Франсуа Трюффо. 1966. Великобритания Донос

«В советское время более четко и ясно объясняли, кто такой пьяный за рулем. Пьяный за рулем — преступник. Я нигде в публикациях СМИ не увидел этого. Мы за убитого волка платим 20 тысяч. Где у нас хоть один призыв: «Увидел пьяного — сообщи в ГИБДД?». Не считаю, что это стукачество и позор. Наоборот — хорошо. Видишь пьяного за рулем — сообщи в ГИБДД и получи честно заработанные деньги!» — заявил Уйба на заседании республиканской комиссии по безопасности дорожного движения.

Система поощрения будет разработана в правительстве региона в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Киргизии предлагают выплачивать до $11 800 за сообщения о коррупции.