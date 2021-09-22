Москва, 22 сентября, 2021, 19:58 — ИА Регнум. Объём промышленного производства в России в августе снизился на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — вырос на 4,7%. Об этом сообщает 22 сентября Росстат.

3855198 Промышленное производство

За период с января по август промпроизводство в стране выросло на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным Росстата, рост объёмов в годовом выражении в августе зафиксирован во всех четырёх секторах экономики, учитываемых при расчёте индекса промышленного производства.

В частности, добывающие отрасли показали рост на 6,4%, обрабатывающие производства — на 3,1%, энергетический сектор, тепло‑ и газоснабжение — на 6,7%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, — на 12,4%.