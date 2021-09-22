Москва, 22 сентября, 2021, 19:51 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 14 по 20 сентября снизилась на одну копейку и составила 48,87 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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По состоянию на 20 сентября средняя стоимость литра бензина марки Аи-92 составила 45,93 рубля, марки Аи-95 — 49,74 рубля, марки Аи-98 — 57,57 рубля.

Согалсно данным Росстата, в течение недели снижение цен на бензин наблюдалось в 21 центре субъектов Федерации. Наиболее существенно он подешевел в Южно-Сахалинске — на 0,5%.

Подорожание бензина зафиксировано в восьми региональных центрах. Наиболее значительный рост отмечен в Вологде и Иваново — на 0,3%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю в среднем не изменились.