Техас, США, 22 сентября, 2021, 21:38 — ИА Регнум. Американская актриса Ума Турман рассказала о прерывании беременности в 15-летнем возрасте. Об этом 22 сентября пишет издание StarHit.

Цитата из к/ф «Криминальное чтиво». Реж. Квентин Тарантино. 1994. США Ума Турман в танце

По словам актрисы, будучи подростком, она забеременела от мужчины, который был старше. «Аборт, который я сделала в подростковом возрасте, был самым трудным решением в моей жизни. Оно вызывало у меня страдания тогда и огорчает меня до сих пор, но это был путь к жизни, полной радости и любви, которую я проживаю сейчас», — объяснила Турман.

Добавим, что своим признанием актриса выступила против принятия закона о запрете абортов в Техасе (США). В начале сентября 2021 года там вступил в силу «Акт о сердцебиении», запрещающий прерывание беременности после того, как у плода начинает биться сердце.