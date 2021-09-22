Оренбург, 22 сентября, 2021, 19:51 — ИА Регнум. В Оренбургской области за 21 сентября обнаружили ещё 341 носителя коронавируса. Эти данные 22 сентября приводит оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 43,7% являются несовершеннолетними. С начала пандемии в регионе выявили уже 74 588 заразившихся.

Выздоровел уже 62 921 человек. Госпитализированы 2678 граждан Скончался от COVID-19 уже 1821 пациент.