Анкара, 22 сентября, 2021, 19:48 — ИА Регнум. По случаю Международного дня мира Альянс общих ценностей (Alliance for Shared Values (AfSV) со штаб-квартирой в Нью-Йорке и его международные партнерские организации опубликовали «Основные ценности движения «Хизмет».

Caytiryakileri.net Оппозиционная партия Хизмет

Альянс общих ценностей и его международные партнерские организации дали следующее определение движению «Хизмет»:

"Движение Хизмет представляет собой мирное гражданское общественное движение, основанное на добровольных началах, вобравшее в себя все религиозное, социальное и культурное многообразие, которое в рамках социальной ответственности и благотворительности стремится к общему идеалу мирного сосуществования и служения человечеству, отдает предпочтение образованию, диалогу и гуманитарной деятельности, и вдохновляется исламскими и общими человеческими ценностями».

«Основные ценности движения «Хизмет», разработанные Альянсом общих ценностей, поддержали Stiftung Dialog und Bildung из Германии, Fedactio из Бельгии, Platform Ins из Нидерландов, Turquoise Harmony Institute из Южно-Африканской Республики, Centro de Diálogo Intercultural Alba из Аргентины, Instıtuto Pelo Diálogo Intercultura из Бразилии, Avustralya’dan Dialogue İnstitute of Australia из Австралии, Nort America Civic Platform из США, Intercultural Dialog Platform из Бельгии, Istituto Tever из Италии, Dialogue Society из Англии, Asociatia Pentru Dialog Si Valori из Румынии, Fundación Carata из Чили, Den Norske Hizmetbevegelsen из Норвегии и Arароco Forum из Испании.

Опубликованный новый концептуальный документ выглядит следующим образом:

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ ДВИЖЕНИЯ ХИЗМЕТ

Движение Хизмет представляет собой общественное движение, стремящееся к общему идеалу мирного сосуществования и служения человечеству в рамках социальной ответственности и благотворительности, уделяющее приоритетное внимание образованию, диалогу и деятельности по оказанию гуманитарной помощи, в основе которого лежит принцип добровольчества, охватывающее мирное, религиозное, социальное и культурное разнообразие, и черпающее вдохновение из исламских и общечеловеческих ценностей.

«Данный материал по определению ценностей является хорошей работой, сулящей многообещающее будущее. Я верю и надеюсь, что деятельность во имя довольства Всевышнего, осуществляемаяволонтерами движения Хизмет, приверженных этим фундаментальным ценностям, для которых приоритетной является жизнь других, внесет значительный вклад в формирование более благоприятного для жизни мира, в котором царит мир и спокойствие. Да благословит Всемогущий Аллах всех тех, кто внес свой вклад в эту работу», — Фетхуллах Гюлен Ходжаэфенди…

ВИДЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ХИЗМЕТ

Участники движения Хизмет в социальном плане стремятся достичь такого уровня общества, в котором:

Уважается человеческое достоинство и людей принимают такими, какие они есть,

Защищены права человека и все виды разнообразия, не противоречащие этим правам, рассматриваются как богатство,

Проявляется чуткость к проблемам человечества,

Люди разных религий, культур и мировоззрений находятся в диалоге друг с другом и могут проявлять эмпатию по отношению друг к другу,

Преобладают взаимопомощь и солидарность,

Люди проживают в мире и спокойствии, и работают с разными сегментами общества, разделяющими это видение

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

01 УВАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Для участников движения Хизмет каждый человек ценен, потому что он человек, и важным является уважение достоинства человека. Все люди равны между собой и перед законом. Ни один человек не превосходит другого. Участники движения Хизмет уважают все права и свободы человека, выраженные во Всеобщей декларации прав человека Организации Объединенных Наций. Социальная справедливость и равенство возможностей также являются необходимым условием равенства людей.

02 УВАЖЕНИЕ ПРАВИЛ И ЗАКОНА

Участники движения Хизмет уважают право и законы, они не считают кого-либо выше закона, они всегда осуществляют свою деятельность, принимая во внимание достоинство человека, в рамках законов страны, в которой они проживают, и универсальных правовых принципов. Учрежденные ими организации осуществляют свою деятельность в соответствии с нормами прозрачности и возможности проверки страны, в которой они проживают.

03 МИРНОЕ И ПОЗИТИВНОЕ ДЕЙСТВОВАТЬ

Хизмет является мирным движением. Для него неприемлемо использование насилия в качестве политического инструмента. Участники движения Хизмет предпочитают позитивные и конструктивные способы действий и отвергают насильственные и деструктивные действия.

04 УКРЕПЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ ЖЕНЩИН

Участники движения Хизмет поддерживают предоставление равных возможностей для женщин, воспринимая в качестве цели их стремление занять позицию, благодаря которой они смогут попробовать себя во всех сферах общественной жизни и поддерживают их посредством своих мероприятий.

05 ДЕЙСТВОВАТЬ В РАМКАХ ЭТИЧЕСКИХ И МОРАЛЬНЫХ ПРИНЦИПОВ

Участники движения Хизмет в своей деятельности соблюдают как универсальные этические нормы, так и моральные принципы. Они соблюдают основные моральные принципы, такие как честность (верность-праведность), безопасность, справедливость. Они считают, что пути, ведущие к законным и правильным целям, также должны быть правильными и законными.

06 ПЛЮРАЛИЗМ, УВАЖЕНИЕ РАЗЛИЧИЙ И СВЯТЫНЬ

Участники движения Хизмет воспринимают не противоречащие основным правам человека общественное и индивидуальное разнообразие как общечеловеческое богатство. Они занимают четкую позицию относительно того, чтобы святыни различных верований, религий и культур не становились причиной конфликта.

07 ДОБРОВОЛЬНОЕ УЧАСТИЕ И САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ

Становиться волонтером движения Хизмет, принимать участие в мероприятиях движения и покидать ряды движения является полностью индивидуальным предпочтением человека. Волонтеры движения Хизмет вносят свой вклад в проекты, которые воплощают в жизнь их основные ценности и приносят пользу развитию человечества, в пределах своих возможностей посредством финансовой помощи или волонтерской работы.

08 КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Участники движения Хизмет пользуются коллективным интеллектом, сформированным посредством обсуждения различных перспектив и точек зрения.

09 ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ

Движение Хизмет представляет собой неправительственное движение, действующеенезависимо. Оно не является ответвлением какого-либо государства или политического образования. Волонтеры движения Хизмет придают большое значение активному гражданскому участию и усвоению демократической культуры, и уважают личные политические предпочтениясвоих участников. Они выступают против превращения религии в политическую идеологию либо ее использования в качестве политического инструмента.

10 АКТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ И СОЦИАЛЬНЫЙ ВКЛАД

Участники движения считают необходимым условием социальной ответственности вноситьвклад в общество, в котором они проживают, а также предлагать решения социальных проблем. Считая себя членами общечеловеческой семьи, они стремятся чутко относиться к проблемам человечества и служить человечеству.

11 ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Волонтеры движения Хизмет относятся к нашей планете вместе со всеми ее экосистемами как к наследию, которое следует передать в сохранности будущим поколениям, и придают большое значение защите окружающей среды.

12 ЦЕЛОСТНЫЙ ПОДХОД ПО ОТНОШЕНИЮ К ЧЕЛОВЕКУ (ЕДИНСТВО РАЗУМА И СЕРДЦА)

Человек — это создание, имеющее как материальное/физическое, так и духовное измерение. Дляудовлетворения потребностей человечества в этих двух измерениях и развития его материальной и духовной сущности необходимо совместное использование разума, духовных дисциплин и научных исследований.

КАК ВОПЛОЩАЮТСЯ В ЖИЗНЬ ЦЕННОСТИ ДВИЖЕНИЯ ХИЗМЕТ

Участники движения Хизмет для реализации своих ценностей, среди которых индивидуальное и социальное развитие, мир в обществе, равенство возможностей и социальная справедливость, создают школы, университеты, учебные центры, общежития, организуют такие мероприятия как курсы, семинары, школы выходного дня, программы внешкольного образования. Их образовательные программы включают все необходимые взаимодействия области, такие как естественные и социальные науки, гуманитарные науки, искусство, спорт и обучение языкам в рамках стандартов образовательной программы страны, в которой они расположены. Они активно поощряют участие в образовательной деятельности представителей всех слоев общества, в котором они проживают.

Волонтеры движения Хизмет в рамках фундаментальных ценностей движения в целях развития духовной составляющей личности организуют и поддерживают проведение религиозных, социальных и культурных мероприятий, являющихся одной из форм неформального образования, как, например, беседы, семинары, панельные дискуссии, программы наставничества.

Волонтеры движения Хизмет для реализации своих ценностей/целей по поддержанию мира и гармонии в обществе организуют мероприятия, которые заложат фундамент по установлению диалога, общения и взаимодействия между представителями различных религий, рас, традиций, культур и мировоззрений, чтобы люди в рамках одного либо нескольких обществ смогли лучше узнать друг друга, развить эмпатию, и принимать каждого таким какой он есть. Наряду с мероприятиями интеллектуального характера, таких как, например, симпозиумы, панельные дискуссии, семинары, проводятся культурные мероприятия, среди которых встречи семей, поездки, фестивали, а также мероприятия духовной направленности, как, например, совместные ифтары (разговение во время поста), а также мероприятия по оказанию гуманитарной помощи, которая также служит целям социальной ответственности.

Волонтеры движения рассматривают служение человечеству в качестве необходимой составляющей социальной ответственности и практики духовного развития. Посредством проведения кампаний по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим от стихийных бедствий, войн или людям, оказавшимся за чертой бедности, независимо от их происхождения, они предоставляют услуги по обеспечению едой и жильем. Волонтеры-эксперты в области здравоохранения посредством созданных ими сетей в рамках здравоохранения предоставляют медицинские услуги в различных местах, где это необходимо. Они самостоятельно планируют свои проекты по оказанию гуманитарной помощи и социальной ответственности. Они организуют и поддерживают проекты в области устойчивого развития.