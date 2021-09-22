Ташкент, 22 сентября, 2021, 19:48 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в режиме видеоконференции принял участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате «С5+1», сообщает МИД Узбекистана.

Rferl.org Абдулазиз Камилов

Встреча, в которой приняли участие министры иностранных дел Республики Казахстан, Киргизии, Республики Таджикистан, Туркмении и государственный секретарь США организована в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН.

«Руководители внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам развития взаимодействия в сферах экономики, региональной безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом, преодоления социально-экономических последствий пандемии COVID-19», — говорится в сообщении.

Главы делегаций рассмотрели ситуацию в Афганистане, высказались за оказание помощи афганскому народу для предотвращения гуманитарного кризиса, реализацию инфраструктурных проектов, способствующих интеграции этой страны в региональные экономические процессы.

«Особо отмечена необходимость консолидации усилий международного сообщества в борьбе с общими вызовами и угрозами стабильности и безопасности стран региона», — говорится в сообщении.

По итогам встречи принято совместное заявление.