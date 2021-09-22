Архангельск, 22 сентября, 2021, 19:45 — ИА Регнум. В Архангельской области бизнес, занимающийся утилизацией и переработкой отходов, получил налоговые преференции. Соответствующий законопроект приняли сегодня, 22 сентября, депутаты областного собрания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе собрания, преференции предусмотрены для предпринимателей, которые занимаются сбором, обработкой и утилизацией отходов и переработкой вторичного сырья и работают по упрощенной системе налогообложения. В случае, если объектом налогообложения являются доходы, налоговая ставка составит 1 процент, если доходы, уменьшенные на величину расходов, то 5 процентов.

«Сегодня мы этим демонстрируем, что развитие сферы переработки отходов для нас является важным и приоритетным. Благодаря законопроекту те, кто инвестирует в эту отрасль, будут иметь серьезные преимущества. Сегодня бизнес должен увидеть, какие финансовые перспективы несет эта инициатива, а жители Архангельской области должны оценить эффект от данного решения», — сказала заместитель председателя областного Собрания депутатов Надежда Виноградова.

Послабления не коснутся организаций, деятельность которых связана с сжиганием отходов и сортировкой металла.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме предложили ввести дополнительный налог на прибыль банков.