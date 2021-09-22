Кыштым, Челябинская область, 22 сентября, 2021, 19:44 — ИА Регнум. В Кыштыме Челябинской области убили 24-летнюю вокалистку одной из местных музыкальных групп. Об этом пишут СМИ.

Nnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет

По данным 74.ru, тело молодой женщины нашли 19 сентября в её квартире. Экспертиза уже показала, что её задушили. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый пока не задержан. Знавшие женщину люди полагают, что кто-то воспользовался её наивностью и добротой.