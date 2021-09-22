Первая археологическая проектная школа стартовала в Крыму
Крым, 22 сентября, 2021, 19:40 — ИА Регнум. В Севастополе состоялось открытие археологической проектной школы «Поехали!» для участников Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Открытие первой археологической проектной школы состоялось на площадкеГосударственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе. В мероприятии приняли участие Директор исторического парка «Россия — Моя история» Иван Есин, директор музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова, заместитель начальника управления культурной политики и развития искусства Департамента культуры города Севастополя Татьяна Хуторная и другие.
Победитель первого сезона и полуфиналист второго сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» Дмитрий Михнов поделился своими впечатлениями: «У меня, равно как и у всех присутствующих ребят на археологической проектной школе «Поехали!», сегодня был праздник, который мы будем помнить всю нашу жизнь. Мы собрались в прекрасном месте, где всё дышит творчеством, любовью, молодостью, восторгом и историей. Сегодня я испытал массу эмоций, нашел новых друзей и настроился на изучение истории, которая не оставит никого равнодушным».
Участниками проектной школы стали 40 школьников — победителей Всероссийского конкурса творческих работ «Поехали!», который проводился в августе в сообществе «Большая перемена» социальной сети ВКонтакте.
В течение двух недель школьники узнают об истории и культуре города-героя Севастополя и Крыма, получат практические навыки по основам археологии и проектной деятельности, а также примут участие в археологических раскопках. Интерактивные занятия на территории исторического заповедника «Херсонес Таврический» для школьников проведут историки и археологи, эксперты в сфере искусства и медиа.
Также для участников проектной школы будет организован специальный показ спектакля «Грифон» в амфитеатре Древнего Херсонеса-Таврического.
Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам молодежии ФГБУ «Роспатриотцентр». Проектная школа пройдет при поддержке АНО «Большая перемена», Мультимедийных исторических парков «Россия — Моя история», ФГБУК «Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» и ГБУК «Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя».