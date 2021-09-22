Москва, 22 сентября, 2021, 19:39 — ИА Регнум. Суммарная задолженность по заработной плате в России в августе сократилась на 210,6 млн рублей, или на 13,7%, и по состоянию на 1 сентября составила 1 млрд 327,4 млн рублей. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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По данным ведомства, из общей суммы невыплаченной заработной платы на начало сентября 456,2 млн рублей (34,4%) приходилось на долги, образовавшиеся с начала 2021 года, ещё 249,7 млн рублей (18,8%) — долги, сохраняющиеся с 2020 года, 621,5 млн рублей (46,8%) — с 2019 года и ранее.

Сообщается, что на 1 сентября задолженность по заработной плате имелась менее чем перед 1% работников обследуемых Росстатом организаций. Из них работники обрабатывающих производств составили 44,3%, строительной сферы — 17,2%, транспорта — 15,6%, сельского хозяйства, охоты и предоставление услуг в этих областях, а также лесозаготовок — 9,4%, добычи полезных ископаемых — 4%.