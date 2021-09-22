Москва, 22 сентября, 2021, 19:39 — ИА Регнум. Восемь интернет-ресурсов включены в реестр соцсетей, формируемый Роскомнадзором, сообщили 22 сентября в пресс-службе ведомства.

Webfwd.co.uk Соцсети

«В настоящий момент в реестр социальных сетей включены Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, Youtube, «ВКонтакте» и «Одноклассники», — говорится в сообщении.

Ведомство добавило, что владельцам этих сайтов направлены уведомления. Данные о внесённых в реестр сайтах можно найти в разделе www.530-fz.rkn.gov.ru на сайте Роскомнадзора.

Напомним, в России с 1 февраля 2021 г. вступил в силу закон о самоконтроле социальных сетей, согласно которому интернет-площадки сами обязаны выявлять и блокировать запрещённую информацию.

Нововведение закрепило за Роскомнадзором обязанность по формированию и ведению реестра соцсетей для контроля соблюдения ими требований российских законов.