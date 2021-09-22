Москва, 22 сентября, 2021, 19:33 — ИА Регнум. Потребительские цены в России за период с 14 по 20 сентября выросли в среднем на 0,1% после роста на 0,04% в предыдущую неделю. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты

С начала сентября, по оценке Росстата, потребительские цены выросли на 0,2%, а инфляция за период с начала года достигла 4,9%.

За последнюю неделю среди продовольственных товаров наиболее заметно подорожали мясо кур — на 1,3%, куриные яйца — на 2,1%, говядина — на 0,7%, свинина, полукопчёные и варёно-копченые колбасы — на 0,5%, стерилизованное молоко, гречневая крупа и вермишель — на 0,4%.

Сахар-песок, баранина, сливочное масло, маргарин, пастеризованное молоко, жирный творог, сычужные сыры, макаронные изделия стали дороже на 0,3%, варёные колбасы, сметана, чёрный чай, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, пшено, водка — на 0,2%, шоколадные конфеты, печенье, соль, хлеб из ржаной муки, рис, сосиски и сардельки — на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,3%, в том числе помидоры подорожали на 7,9%, огурцы — на 7%, картофель — на 0,1%. Одновременно с этим морковь стала дешевле на 3%, репчатый лук, яблоки — на 1,1%, белокочанная капуста — на 0,6%.

Зафиксирован также рост цен на ряд непродовольственных товаров первой необходимости. Так, туалетная бумага подорожала на 0,7%, спички — на 0,6%, зубные щётки, женские гигиенические прокладки — на 0,5%, детские подгузники — на 0,4%, хозяйственное мыло — на 0,3%, пелёнки для новорожденных — на 0,2%, зубные пасты и сухие корма для домашних животных — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо, согласно данным Росстата, за неделю в среднем не изменились.