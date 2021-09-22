Тюмень, 22 сентября, 2021, 19:32 — ИА Регнум. Тюменский участковый обнаружил, что житель областной столицы в течение месяца прописал в своей квартире 30 мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Установлено, что ранее судимый безработный 44-летний житель Тюмени в своей двухкомнатной квартире, расположенной в доме в Заречном переулке, поставил на учёт 30 граждан одного из государств ближнего зарубежья.

Иностранцы в его квартире не проживали. По предварительным данным тюменец «заработал» на их прописке 100 тысяч рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ»).