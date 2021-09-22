Москва, 22 сентября, 2021, 21:37 — ИА Регнум. Блогер и рэп-исполнительница Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) возглавила мировой чарт Genius. Об этом 22 сентября пишет портал SRSLY.

Скриншот с YouTube Инстасамка

Первое место в мировом чарте блогеру принесла песня Lipsi Ha. Новый трек Инстасамки обогнал композиции американских исполнителей Билли Айлиш, Lil Nas X, Дрейка и Канье Уэста.

Ранее Инстасамка предложила свою финансовую помощь подростку из города Красный Сулин (Ростовская область), которую избили сверстники. «Пожалуйста, кто знает, где живет пострадавшая девочка, я очень хочу найти и оплатить ей психологическую помощь», — обратилась блогер к своим подписчикам.