Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2021, 19:21 — ИА Регнум. Об оговорке американского президента Джо Байдена в ходе выступления на 76-й сессии ГА ООН высказался телеведущий Fox News Шон Хэннити:

Джо Байден

«Президент Байден, как обычно, выглядел уставшим и слабым, и в какой-то момент, видимо, забыл, где находится. Это унизительно».

Байден вызвал гнев телеведущего тем, что в своей речи сказал «United States (США)» вместо «United Nations (ООН)». Это произошло, когда он рассказывал о том, что Вашингтон «выступает в защиту демократических ценностей».

По его словам, такие черты как «свобода, равенство, возможности и вера в универсальность прав человека заложены в нашей ДНК как нации». Затем он сказал, что это же «отражено в ДНК этой организации — Соединенных Штатов», имея в виду ООН.